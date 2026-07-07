Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни уверен, что после завершения международной карьеры Криштиану Роналду сборную Португалии ждет смена поколений.
По мнению экс-форварда, уход многолетнего лидера откроет другим футболистам возможность проявить себя в роли главных звезд команды.
«Начинается новая эра без Криштиану. Многие игроки ощущали, что находились в его тени, но теперь есть шанс проявить себя», — приводит слова Руни BBC.
Напомним, ранее Криштиану Роналду заявил, что всегда полностью отдавался игре и сделал все возможное для сборной Португалии.