Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес прокомментировал победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Полузащитник подчеркнул, что Испания провела качественный матч и сумела воспользоваться своим шансом в решающий момент.

«Считаю, что мы провели хорошую игру. Наша команда воспользовалась своим шансом в концовке и решила исход встречи. Пока мы не можем расслабиться, впереди ещё будут сложные матчи. Но мы в восторге от победы над Португалией», — заявил Родри пресс-службе ФИФА.

В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года испанцы встретятся со сборной Бельгии.