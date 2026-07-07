Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино признал свою вину после разгромного поражения от Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Аргентинский специалист заявил, что его команда не сумела продемонстрировать свой привычный уровень и заслуженно уступила более сильному сопернику.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

После окончания встречи Почеттино отметил, что американцы с первых минут не смогли навязать свою игру и сразу оказались под серьезным давлением бельгийской сборной.

«Я беру ответственность на себя. Мы не показали тот уровень игры, на который способны. Возможно, сегодня просто был не наш день», — приводит слова Почеттино BBC.