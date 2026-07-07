Близкие люди и партнеры по национальной команде дали капитану сборной Франции Килиану Мбаппе ироничное прозвище, связанное с именем известного исторического диктатора.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

После разгрома Швеции (3:0) в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 пресс-служба французов выложила видеоролик из самолета, на котором Усман Дембеле в шутку величает Мбаппе «Мобутом». Данное имя отсылает к Мобуту Сесе Секо — многолетнему правителю Заира (нынешняя ДР Конго) с 1965 по 1997 год, а само сравнение давно стало популярным интернет-мемом. По информации авторитетного издания L’Equipe, это шутливое прозвище активно прижилось не только в раздевалке, но и внутри семьи звездного форварда.

Помимо этого, Мбаппе выполняет в сборной функции неформального руководителя по дисциплине. Партнеры и персонал оперативно докладывают Килиану о любых бытовых нарушениях регламента, так как жесткие замечания от авторитетного партнера по команде воспринимаются игроками гораздо лучше, чем прямые выговоры от тренерского штаба. Несмотря на строгий контроль, внутри французского коллектива сохраняется исключительно здоровая и дружелюбная атмосфера.