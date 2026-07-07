Наставник сборной Колумбии Нестор Лоренсо подтвердил, что нападающий Джон Кордоба больше не выйдет на поле на текущем ЧМ-2026. Форвард получил серьезную травму и выбыл до конца турнира.

Джон Кордоба globallookpress.com

По словам тренера, обследование выявило у футболиста разрыв приводящей мышцы бедра. Повреждение было получено в матче против Ганы, а восстановление займет несколько недель.

«У Джона разрыв, к сожалению, он пропустит остаток турнира. Мы потеряли очень важного игрока, но остальная команда восстановилась. С нами будет все в порядке», — приводит слова Лоренсо AS Colombia.

Сборная Колумбии 7 июля встретится со Швейцарией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.