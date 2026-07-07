Нападающий сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе установил уникальное историческое достижение, став первым бельгийским футболистом за последние 60 лет, набравшим три результативных балла в рамках одной игры на крупных международных турнирах (ЧМ или Евро).

Шарль Де Кетеларе globallookpress.com

Подобный рекорд покорился форварду в победном поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной США (4:1), о чем рапортует авторитетный статистический ресурс OptaJose. В первой половине встречи Де Кетеларе записал на свой счет голевой дубль, отличившись точными ударами на 9-й и 33-й минутах, а во втором тайме ассистировал Хансу Ванакену, который на 57-й минуте забил третий мяч европейской сборной.

По итогам этого яркого выступления нападающий закономерно получил награду лучшему игроку встречи. Теперь в четвертьфинале мирового первенства сборная Бельгии померится силами со сборной Испании — эта принципиальная встреча состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в американском Инглвуде.