Защитник «Аль-Хиляля» Жоау Канселу близок к тому, чтобы вернуться в «Барселону» на постоянной основе.

Жоау Канселу globallookpress.com

Каталонский клуб практически согласовал условия сотрудничества с португальским футболистом, а завершение сделки может состояться уже в ближайшее время.

По информации Diario Sport, 32-летний Канселу достиг договоренности с «Барселоной» о подписании двухлетнего контракта. Теперь сторонам остается урегулировать детали трансфера с «Аль-Хилялем», который готов расстаться с игроком примерно за 10 млн евро.

В минувшем сезоне Канселу уже защищал цвета «Барселоны» на правах аренды и успел хорошо проявить себя в составе каталонской команды.

В чемпионате Испании-2025/26 Канселу провел за «Барселону» 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.