Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Серу Гирасси — нападающий дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

Стало известно, что турецкий клуб направил предложение руководству «шмелей» о трансфере Гирасси за 35 млн евро, но немецкий клуб ответил отказом.

Дортмундская «Боруссия» хочет получить за игрока не менее 40 млн евро. Сам Гирасси не изъявляет желания выступать в Турции.

В минувшем сезоне нападающий провел за «шмелей» 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 6 голевых передач.