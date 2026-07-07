Форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает Sky Sport Germany.
Стало известно, что турецкий клуб направил предложение руководству «шмелей» о трансфере Гирасси за 35 млн евро, но немецкий клуб ответил отказом.
Дортмундская «Боруссия» хочет получить за игрока не менее 40 млн евро. Сам Гирасси не изъявляет желания выступать в Турции.
В минувшем сезоне нападающий провел за «шмелей» 46 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 6 голевых передач.