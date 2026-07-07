Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над США (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Руди Гарсия globallookpress.com

«В Бельгии сейчас 4 утра, и я хочу поблагодарить всех бельгийцев, кто не спал. Вы можете гордиться своей командой сегодня.

Сегодня мы показали, что Бельгия — крупная футбольная держава. Мы играли отлично и следовали своему плану.

Единственное, что омрачило этот матч — травма Онана. Я не знаю, что именно произошло, но думаю, что это серьезно», — сказал Гарсия в интервью пресс-службе ФИФА.

В 1/4 финала бельгийцы сыграют против Испании.