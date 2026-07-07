Руководство мадридского «Реала» уже начало работу над поиском потенциального преемника Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Несмотря на действующий контракт бельгийского голкипера, в клубе рассматривают кандидатов, которые в будущем смогут стать первым номером команды.

По информации Mundo Deportivo, одним из главных претендентов считается вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген. В мадридском клубе внимательно следят за прогрессом нидерландца и рассматривают его в качестве одного из вариантов на долгосрочную перспективу.

Кроме того, в «Реале» рассчитывают на дальнейшее развитие собственного воспитанника Франа Гонсалеса, который в настоящее время выступает за «Кастилью». В клубе надеются, что молодой голкипер сможет со временем составить конкуренцию за место в основном составе.

Контракт Куртуа с мадридским клубом действует до лета 2027 года, и бельгиец по-прежнему остается основным вратарем команды.

Напомним, в сезоне-2025/26 Куртуа провел за «Реал» 32 матча в чемпионате Испании, а в 13 из них сохранил свои ворота в неприкосновенности.