«Тоттенхэм» официально усилил состав полузащитником сборной Италии Сандро Тонали. Лондонский клуб объявил о подписании 26-летнего футболиста, ранее выступавшего за «Ньюкасл».

Сандро Тонали globallookpress.com

Стороны заключили долгосрочное соглашение, рассчитанное на шесть сезонов. По информации Sky Sports, трансфер обошёлся «шпорам» в 100 млн фунтов стерлингов (около 117 млн евро), что стало самой дорогой покупкой в истории клуба.

Сообщается, что в новой команде итальянский хавбек будет получать около 275 тысяч фунтов в неделю.

Тонали защищал цвета «Ньюкасла» на протяжении трёх лет после перехода из «Милана», за который английский клуб заплатил 60,8 миллиона евро. За это время полузащитник принял участие в 110 официальных матчах, отметившись десятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

После оформления сделки с Тонали общие расходы «Тоттенхэма» на летнюю трансферную кампанию достигли 237 миллионов фунтов стерлингов.