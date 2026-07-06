Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поддержал решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего национальной команды Фоларина Балогана.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Напомним, что в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины Балоган получил красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича после просмотра ВАР.

«Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю спорт и верю в его этическую чистоту. Мы приветствуем это решение.

99% людей считают, что красная карточка была показана несправедливо... Я знаю и очень уважаю Руди. Он отличный тренер и замечательный человек. Разумеется, он должен защищать интересы своей команды», — сказал Почеттино журналисту Бену Джейкобсу.

Матч между сборными США и Бельгии в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 состоится 7-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.