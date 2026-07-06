Южнокорейский полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ли Кан Ин globallookpress.com

По информации источника, испанский клуб полностью согласовал трансфер футболиста, а сумма сделки составит около 40 миллионов евро. При этом условия личного трудового соглашения были утверждены сторонами еще несколько месяцев назад.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 хавбек принял участие в 27 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.