Австралийский специалист Оливер Гласнер дал своё первое интервью в качестве главного тренера «Ноттингем Форест».

Оливер Гласнер globallookpress.com

Сегодня, 6 июля, стало известно о том, что 51-летний австриец возглавил «лесников». В прошлом сезоне он работал с «Кристал Пэлас» и привёл эту команду к победе в Лиге конференций.

«Я очень рад присоединиться к "Ноттингем Форест" в качестве главного тренера. С самых первых разговоров с владельцем и руководством клуба мне стало очевидно, что у них есть четкое видение будущего команды, а также полное доверие и вера в меня и мой тренерский штаб — вера в то, что мы сможем вместе построить сильную команду на долгосрочную перспективу. Это доверие и общая нацеленность на результат, наряду с потенциалом, который я вижу в составе, стали для меня решающими факторами. Я с большим энтузиазмом смотрю на то, чего мы сможем добиться вместе.

"Ноттингем Форест" — клуб с невероятным престижем и богатой историей, двукратный победитель Лиги чемпионов, у него одни из самых преданных и страстных болельщиков в футболе. Наша цель — создать команду, способную вывести клуб на новый уровень в ближайшие годы и стать предметом гордости для наших болельщиков.

Сейчас я сосредоточен на знакомстве с игроками и персоналом, а также на начале работы в рамках предсезонной подготовки. Я с оптимизмом смотрю в будущее и буду неустанно трудиться, чтобы с гордостью представлять этот прекрасный клуб и добиваться успехов на поле. Мне не терпится приступить к делу», — заявил австриец клубному сайту.