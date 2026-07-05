Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью выступил за продажу полузащитника Федерико Вальверде в нынешнее летнее трансферное окно.

Федерико Вальверде globallookpress.com

По информации El Nacional, португальский специалист считает, что трансфер уругвайского хавбека позволит клубу получить необходимые средства для приобретения полузащитника «Баварии» Майкла Олисе, который является одной из приоритетных целей мадридцев.

Действующий контракт Вальверде с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.

За время выступлений в составе «сливочных» Федерико Вальверде провёл 372 официальных матча, отметившись 41 забитым мячом и 44 результативными передачами.