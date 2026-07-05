Российский тренер Дмитрий Пятибратов высказался о фаворитах чемпионата мира 2026 года, который проходит сейчас на полях США, Мексики и Канады.

Дмитрий Пятибратов globallookpress.com

«Франция показывает очень мощный организованный футбол, Испания имеет, наверное, одну из самых лучших атакующих линий на всем чемпионате, Аргентина благодаря заслугам величайшего футболиста находится в гонке. Роль личности на этом чемпионате мира огромная. Посмотрите, какие прекрасные мячи забиваются, как команды работают в обороне, и очень много тактических новых моментов для специалистов.

Думаю, что фавориты сейчас выходят на пик, то же касается и сборной Бразилии, у которой не самый очевидный состав, но они разгоняются. Была непростая победа над японцами, но опять же победа была одержана благодаря мастерству. И чем ближе финальный матч, тем более конкурентоспособным будет футбол. Думаю, что сенсации еще будут», — приводит слова Пятибратова « Матч ТВ ».

Напомним, что финал ЧМ-2026 состоится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.