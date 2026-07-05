Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль подвёл итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Франции со счётом 0:1.

Орландо Хиль globallookpress.com

Вратарь отметил высокий уровень индивидуального мастерства французских футболистов, подчеркнув, что именно такие исполнители способны решить судьбу самых напряжённых встреч. По мнению Хиля, ключевую роль в исходе противостояния сыграли отдельные эпизоды, включая назначенный в ворота Парагвая пенальти.

«У Франции есть футболисты, которые могут в одиночку решить исход любого матча. Всё решили детали, в том числе пенальти. Несмотря на поражение, мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Каждый игрок оставил на поле все силы», — приводит слова Хиля пресс-служба ФИФА.

Единственный мяч в этой встрече забил Килиан Мбаппе.