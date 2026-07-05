По информации BBC, руководство «Челси» планирует расстаться с рядом игроков в нынешнее трансферное окно.

В лондонском клубе считают, что состав команды стал слишком многочисленным, поэтому уже определён список футболистов, которые могут покинуть «Стэмфорд Бридж». Среди потенциальных кандидатов на продажу называются Бенуа Бадиашиль, Уэсли Фофана, Тосин Адарабиойо, Алехандро Гарначо и Лиам Делап.

Кроме того, «Челси» начнёт следующий сезон под руководством нового главного тренера. Команду возглавил Хаби Алонсо, который до этого работал с мадридским «Реалом».