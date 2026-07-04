Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своей команды над Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Лионель Скалони globallookpress.com

Действующие чемпионы мира лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление дебютантов турнира, одержав победу со счётом 3:2 и обеспечив себе выход в 1/8 финала.

По словам Скалони, этот матч получился крайне тяжёлым, однако команда предпочитает сосредоточиться на положительных моментах. Наставник отметил, что его футболисты полностью выложились на поле, а соперник заслуживает самых высоких оценок за свою игру.

«Нужно отдать должное нашему сопернику. Сборная Кабо-Верде доказала, что у них отличная команда. Мы закончили матч очень уставшими», — приводит слова Скалони пресс-служба ФИФА.