Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о победе Марокко над Канадой (3:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Александр Самедов globallookpress.com

«Я изначально верил в команду Марокко, они были для меня фаворитами. Но первый тайм получился очень тяжёлый, я даже удивился. Тем не менее во второй половине встречи они показали свой уровень, свой класс. Понятно, что канадцы — молодцы. Да, счёт не совсем по игре, но марокканцы — классная команда, я рад за них.

Борьба с Францией? 100%. Они всем могут составить конкуренцию. Дисциплинированные, обученные. Классная команда», — приводит слова Самедова « Матч ТВ ».

Напомним, что Марокко разгромил Канаду (3:0) и пробился в четвертьфинал ЧМ-2026 на победителя матча Парагвай — Франция.