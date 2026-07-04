Шотландский «Селтик» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Алексом Окслейд-Чемберленом.

Новое трудовое соглашение с бывшим игроком сборной Англии рассчитано до лета 2027 года. Футболист перешел в клуб из Глазго в феврале 2026 года.

Окслейд-Чемберлен является воспитанником «Саутгемптона», а в его карьере также были «Арсенал», «Ливерпуль» и «Бешикташ». В составе «Арсенала» хавбек трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а с «Ливерпулем» становился чемпионом Премьер-лиги, победителем Кубка лиги, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.