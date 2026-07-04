Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался в поддержку назначения Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды.

Юрген Клопп globallookpress.com

Вакансия стала свободной после ухода Юлиана Нагельсмана, который покинул сборную вслед за неудачным выступлением на чемпионате мира 2026 года. Немцы завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти.

Маттеус считает, что ответственность за провал должна лежать не только на бывшем наставнике, но и на руководстве Немецкого футбольного союза, допустившем ряд просчётов.

«Если удастся договориться с Юргеном Клоппом, это будет оптимальный выбор», — приводит слова Маттеуса Sky Deutschland.

По информации немецких СМИ, Клопп остаётся главным претендентом на пост наставника сборной Германии, а переговоры между сторонами продолжаются.