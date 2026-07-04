Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможности возглавить сборную Германии.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Да, я могу подтвердить переговоры. Все произошло довольно быстро. Юлиан ушел в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника, и они ведут переговоры со мной.

Нужно время. У меня контракт с Red Bull. Я говорил, что заинтересован в переговорах.

Я готов. Как только стартуют переговоры, начинаешь быстрее мыслить. Нам нужно кардинально изменить ситуацию», — приводит слова Клоппа журналист Флориан Платтенбург.

Напомним, что сборная Германии проиграла Парагваю в серии пенальти и покинула ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала. После этого команду покинул Юлиан Нагельсманн.