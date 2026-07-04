Руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено расставаться с вингером Амадом Диалло в нынешнее летнее трансферное окно.

Амад Диалло globallookpress.com

Как сообщает Football Insider, английский клуб уже отклонил несколько предложений по футболисту, в том числе поступившее от итальянского «Милана». В «Юнайтед» рассчитывают на ивуарийского игрока и не рассматривают вариант с его продажей.

Действующее соглашение Диалло с манкунианцами рассчитано до лета 2030 года. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость вингера составляет 45 млн евро.

В сезоне-2025/26 Амад провёл за «Манчестер Юнайтед» 33 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре ассиста.