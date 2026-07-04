Нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры в случае ухода из парижского клуба.

Брэдли Баркола globallookpress.com

Как сообщает журналист Льюис Стил, 23-летний француз хотел бы перейти в лондонский «Арсенал», а не в «Ливерпуль». Одной из главных причин такого выбора считается возможность поработать под руководством Микеля Артеты, а также желание жить в Лондоне.

В сезоне-2025/26 Баркола принял участие в 49 матчах во всех турнирах. За это время французский вингер забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баркола составляет около 70 млн евро.