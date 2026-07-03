Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался о предстоящей встрече 1/16 финала ЧМ-2026 против Ганы.

Нестор Лоренсо globallookpress.com

«Сборная Ганы — организованная команда, но агрессивная, когда прессингует, и агрессивная, когда атакует. Они играют очень хорошо, а их игроки выступают за одни из лучших клубов Европы. Качество нашей команды определяется игроками: их универсальностью, мастерством, умением занимать разные позиции, выполнять оборонительную роль, а когда у них хватает смелости, то и атакующую. Так что с этой точки зрения, я думаю, мы прибавили и надеемся продолжать расти», — цитирует Лоренсо пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити 4 июля, начало — в 04:30 мск.