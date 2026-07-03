Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию об интересе к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу.

Энцо Фернандес globallookpress.com

В пресс-службе испанского клуба подчеркнули, что «сливочные» не ведут никаких переговоров с 25-летним аргентинцем и не предпринимали попыток организовать его трансфер.

«Мадридский "Реал" не намерен осуществлять переговоры о трансфере Энцо Фернандеса», — говорится в официальном заявлении клуба.

В «Реале» также отметили, что с уважением относятся как к самому футболисту, так и к «Челси», поэтому сочли необходимым публично прокомментировать появившиеся в СМИ слухи.

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно. Уточнялось, что интерес к полузащитнику сборной Аргентины проявляют «Арсенал» и «Манчестер Сити».