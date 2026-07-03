Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Энцо Фернандес globallookpress.com

По информации инсайдера Джанлуиджи Лонгари, интерес к 25-летнему хавбеку проявляют сразу два представителя АПЛ — «Манчестер Сити» и «Арсенал». При этом на данный момент ни один из клубов не сделал официального предложения по трансферу игрока.

Ранее в СМИ также сообщалось, что за ситуацией вокруг Фернандеса внимательно следит мадридский «Реал». Однако предметных переговоров о переходе аргентинца пока не ведётся.

Руководство «Челси» не намерено расставаться с одним из своих лидеров за небольшую сумму. По имеющейся информации, лондонский клуб рассчитывает получить за трансфер полузащитника не менее 120 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Энцо Фернандес провёл 36 матчей в чемпионате Англии, отметившись 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.