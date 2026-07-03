«Наполи» официально объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

Как сообщила пресс-служба неаполитанского клуба, 58-летний итальянский специалист подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Аллегри приступит к работе с командой уже в рамках подготовки к новому сезону.

В минувшем сезоне тренер возглавлял «Милан». Под его руководством россонери финишировали на пятом месте в турнирной таблице Серии А и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

За свою карьеру Аллегри также работал с «Ювентусом», «Кальяри», «Сассуоло» и рядом других итальянских клубов, завоевав множество национальных трофеев.

На посту главного тренера «Наполи» Аллегри сменил Антонио Конте, который покинул команду после окончания сезона. В чемпионате Италии-2025/26 неаполитанцы заняли второе место.