Каталонская «Барселона» выражает готовность расстаться с французским защитником Жюлем Кунде, сообщает авторитетное издание Diario Sport.

Жюль Кунде globallookpress.com

По информации источника, руководство сине-гранатовых снизило финансовые требования и готово отпустить игрока за 65 миллионов евро. Подобный ценник полностью устраивает лондонский «Челси» и «Ливерпуль», которые активно следят за оборонцем, демонстрирующим качественную игру в составе национальной команды Франции на проходящем чемпионате мира — 2026.

При этом сам Кунде категорически не настроен менять клубную прописку и желает остаться в Каталонии, где прошлым летом он пролонгировал трудовое соглашение до 2030 года на существенно улучшенных финансовых условиях.