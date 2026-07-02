Новый главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим наметил масштабную перестройку оборонительной линии «россонери», сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Рубен Аморим globallookpress.com

Главной трансферной целью португальского специалиста на летнее окно стал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Однако осуществление этой сделки сопряжено с серьезными трудностями: основным барьером для руководства миланцев может стать внушительный оклад 34-летнего нидерландского защитника, составляющий около 465 тысяч евро в неделю.

Мерсисайдцы также не горят желанием отпускать своего лидера, особенно на фоне недавнего бесплатного ухода Ибраима Конате в мадридский «Реал». Тем не менее, поскольку трудовое соглашение ван Дейка с английским грандом истекает летом 2027 года, через год клуб рискует потерять еще одного ключевого игрока без какой-либо финансовой компенсации.

В качестве альтернативного и более реалистичного кандидата Аморим рассматривает 24-летнего защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу, с игровыми возможностями которого он отлично знаком по совместной четырехлетней работе в Португалии.