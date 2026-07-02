Экс-форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор высказался о перспективах главного тренера «трех львов» Томаса Тухеля в случае невыхода команды в финал ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Для чего его назначали? Если мы не дойдем как минимум до финала, он должен будет потерять работу. Сколько еще лет пройдет, прежде чем мы что-нибудь выиграем? Гарет Саутгейт проделал неплохую работу, но его уволили, потому что он не смог помочь нам сделать последний шаг.

Томасу Тухелю платят миллионы фунтов за то, чтобы он принес трофей нашей стране. Он должен выиграть. Или хотя бы близко подобраться к победе. Если мы вылетим от Мексики или Бразилии... Я бы сразу же назначил Эдди Хау», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

В 1/16 финала сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд турнира.