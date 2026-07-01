Английские клубы «Тоттенхэм» и «Ньюкасл Юнайтед» вышли на финальную стадию переговоров по переходу итальянского полузащитника Сандро Тонали, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Педру Алмейда.

Сандро Тонали globallookpress.com

По информации источника, рыночная стоимость трансфера оценивается приблизительно в 100 миллионов евро, при этом сам футболист уже полностью согласовал со «шпорами» условия личного шестилетнего контракта.

Напомним, Тонали пополнил состав «сорок» летом 2023 года, перебравшись из «Милана» за 70 миллионов евро. В минувшем игровом цикле-2025/26 итальянец продемонстрировал высокую стабильность, отыграв за «Ньюкасл» 53 поединка во всех официальных турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и семью результативными передачами.