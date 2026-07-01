Испанский функционер Жоан Лапорта официально вступил в должность президента «Барселоны» после очередного переизбрания.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Мы столкнулись с непростыми ситуациями, преодолели все препятствия и теперь можем сказать, что вернулись и вновь твёрдо стоим на ногах. Мы были конкурентоспособны и побеждали. Я убеждён, что ближайшие годы будут невероятно захватывающими. Это станет этапом укрепления сильной "Барселоны", — отметил функционер во время церемонии инаугурации.

Выборы руководителя каталонского гранда, на которых Лапорта вновь одержал победу, состоялись 15 марта текущего года. Напомним, что спортивный функционер уже руководил "блауграной" ранее: он занимал этот руководящий пост в периоды с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год.