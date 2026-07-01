Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с критикой в адрес боссов «Реала» после того, как «сливочные» направили письмо в УЕФА по делу Негрейры.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Им это с рук не сойдёт. Мы знаем, какую позицию по этому вопросу занимает УЕФА. Всё это — очередная истерика с их стороны, попытка как можно дольше раздувать эту историю, чтобы оправдать действия, которые не имеют никакого смысла и ни к чему не приведут.

Им было выгодно устроить весь этот шум, чтобы переключить внимание на другие темы: на их стремление преобразовать клуб в акционерное общество и на проблемы, которые у них складываются не лучшим образом. Например, на то, что на стадионе не будет музыкальных мероприятий или что они до сих пор не знают, где организовать парковку», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что «Барселоне» предъявили обвинения во взяточничестве в 2023-м году. Как сообщают СМИ, «сине-гранатовые» якобы перечисляли деньги Негрейре в период с 2001 по 2018 год через подставные фирмы.