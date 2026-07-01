После вылета сборной Германии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года от Парагвая (1:1, пен. — 3:4) неясно дальнейшее будущее главного тренера Бундестим Юлиана Нагельсмана.

Юрген Клопп globallookpress.com

Как утверждает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, если наставник немцев будет уволен, то сборную не против возглавить знаменитый Юрген Клопп, который уже два года сидит без тренерской работы.

По данным источника, 59‑летний специалист готов вернуться в тренерскую профессию только ради сборной Германии и мадридского «Реала».

Нагельсман возглавляет Бундестим с 2023 года, а его контракт действует до июля 2028‑го.