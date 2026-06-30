Швейцарский вратарь Янн Зоммер покинул миланский «Интер» после окончания срока действия контракта, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Янн Зоммер globallookpress.com

37-летний голкипер присоединился к нерадзурри 7 августа 2023 года и за время выступлений в составе команды успел завоевать несколько трофеев. Вместе с «Интером» Зоммер дважды выиграл чемпионат Италии, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В прошедшем сезоне швейцарец оставался одним из ключевых игроков команды, проведя 43 матча во всех турнирах. За это время он пропустил 42 мяча и 19 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в сезоне-2025/26 «Интер» набрал 87 очков и стал чемпионом Италии.