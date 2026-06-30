Сборная Марокко стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Нидерландов в драматичном матче 1/16 финала.

Сборная Марокко globallookpress.com

Встреча, состоявшаяся на стадионе в Мексике, завершилась в основное и дополнительное время со счётом 1:1. Голландцы вышли вперёд на 72-й минуте благодаря точному удару Коди Гакпо, однако уже в компенсированное время Диоп восстановил равновесие. Судьба путёвки в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались марокканские футболисты — 3:2.

Теперь сборная Марокко в 1/8 финала встретится с Канадой, которая ранее с минимальным счётом 1:0 переиграла ЮАР. Поединок состоится 4 июля и начнётся в 20:00 мск.

Напомним, ранее участие в 1/8 финала чемпионата мира также обеспечили себе сборные Парагвая и Бразилии.