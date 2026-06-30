Экс-нападающий сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк раскритиковал манеру исполнения пенальти игроков в матче 1/16 финала против Марокко (1:1, 2:3 пен).

Крисенсио Саммервилл globallookpress.com

«Нельзя научить справляться с давлением, но у нас есть тренер, который за карьеру пробил 1423 пенальти. И он забил их все. И я никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное, когда бил пенальти.

Просто поставь мяч, разбегись и пробей по воротам.

Я ожидал, что тренер скажет: "Ребята, любой, кто пробьет пенальти, может промахнуться". Но в одном случае: просто нормально разбегись и пробей по воротам. Все эти идиотские вещи вызывают у меня отвращение», — цитирует ван Хойдонка Voetbal International.

Сборная Нидерландов не реализовала три из пяти послематчевых пенальти — у «оранжевых» не забили Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл. Подопечные Рональда Кумана завершили свое выступление на мундиале.

Сборная Марокко в 1/8 финала турнира сыграет против канадцев.