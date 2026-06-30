Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен оценил победу команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара (2:1).

Столе Сольбаккен globallookpress.com

«У нас было несколько отличных моментов, у соперника тоже. Чудо, что мы сегодня не забили со стандартов. Возможно, мы были совсем немного сильнее соперника. Больше всего я горжусь тем, как команда отреагировала после того, как они сравняли счет.

Игра с Бразилией? Об этом думать не хочу сейчас. Сегодня нужно просто насладиться этим моментом. Ребята заслужили право порадоваться сегодняшнему успеху. Я не хочу нагружать их мыслями о следующем матче. Но Бразилия в Нью-Йорке…» — приводит слова Сольбаккена TV2.

Таким образом, сборная Норвегии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с командой Бразилии.