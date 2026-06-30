В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии победила команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре норвежцы на 39-й минуте благодаря голу Антонио Нусы, а сравнять результат ивуарийцы смогли на 74-й минуте усилиями Амада Диалло.

Все решилось на 86-й минуте, когда Эрлинг Холанн поразил ворота африканской команды и принес победу Норвегии.

Результат матча

Кот-д Ивуар Ямусукро 1:2 Норвегия Осло

0:1 Антонио Нуса 39' 1:1 Амад Диалло 74' 1:2 Эрлинг Холанн 86'

Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Одилон Коссуну, Эммануэль Агбаду, Гислейн Конан ( Эванн Гессан 90' ), Ибраим Сангаре, Франк Кессье, Крист Инао Улаи ( Амад Диалло 60' ), Николя Пепе ( Умар Диаките 87' ), Ян Дьоманде ( Базумана Туре 90' ), Анж-Йоан Бонни ( Элье Ваи 60' )

Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе, Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Маркус Педерсен ( Фредрик Аурснес 83' ), Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Антонио Нуса ( Оскар Бобб 71' ), Эрлинг Холанн, Александр Сёрлот ( Андреас Шельдеруп 71' )

Жёлтая карточка: Антонио Нуса 45+1' (Норвегия)