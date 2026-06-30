В матче 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Норвегии победила команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре норвежцы на 39-й минуте благодаря голу Антонио Нусы, а сравнять результат ивуарийцы смогли на 74-й минуте усилиями Амада Диалло.
Все решилось на 86-й минуте, когда Эрлинг Холанн поразил ворота африканской команды и принес победу Норвегии.
Результат матча
Кот-д ИвуарЯмусукро1:2НорвегияОсло
0:1 Антонио Нуса 39' 1:1 Амад Диалло 74' 1:2 Эрлинг Холанн 86'
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гела Дуэ, Одилон Коссуну, Эммануэль Агбаду, Гислейн Конан (Эванн Гессан 90'), Ибраим Сангаре, Франк Кессье, Крист Инао Улаи (Амад Диалло 60'), Николя Пепе (Умар Диаките 87'), Ян Дьоманде (Базумана Туре 90'), Анж-Йоан Бонни (Элье Ваи 60')
Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе, Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Маркус Педерсен (Фредрик Аурснес 83'), Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Антонио Нуса (Оскар Бобб 71'), Эрлинг Холанн, Александр Сёрлот (Андреас Шельдеруп 71')
Жёлтая карточка: Антонио Нуса 45+1' (Норвегия)
Таким образом, сборная Норвегии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с командой Бразилии.