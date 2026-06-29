Сербский нападающий Душан Влахович, чей контракт с «Ювентусом» завершается в июне, самостоятельно предложил свои услуги «Барселоне», сообщает издание AS.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации источника, 26-летний форвард твердо решил покинуть туринский клуб, однако каталонцы ответили отказом. Несмотря на прошлый интерес к футболисту, сейчас «сине-гранатовые» исключили его из своего шорт-листа по нескольким причинам.

Главной трансферной целью испанского гранда является нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, а самого Влаховича они не рассматривают из-за высоких требований по зарплате в 8 миллионов евро чистыми и несоответствия игровому профилю команды.

В завершившемся сезоне серб отыграл за «Ювентус» 23 встречи, отметившись десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.