Англичанин Лиам Росеньор принял предложение «Парижа» стать новым главным тренером, сообщает издание Foot Mercato.

Лиам Росеньор globallookpress.com

В прошлом сезоне 41‑летний специалист трудился в «Страсбурге», но потом пошёл на повышение в «Челси», откуда был уволен незадолго до конца чемпионата.

По данным источника, парижане предлагают Росеньору контракт по схеме «2+1». Сейчас команду возглавляет опытный Антуан Комбуаре, пришедший по ходу прошлого сезона.

«Париж» финишировал на 11‑й строчке в таблице чемпионата Франции с 44 очками в 34 играх.