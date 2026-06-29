Новым главным тренером «Монцы», которая по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А, стал известный хорватский специалист Иван Юрич.

Иван Юрич globallookpress.com

Он сменил на этой должности Паоло Бьянко, который работал в прошлом сезоне с «Монцей» и добился с ней успеха, а потом предпочёл работу в «Пизе», вылетевшей в Серию В.

Последним местом работы 50‑летнего Юрича была «Аталанта», откуда он был уволен в ноябре 2025 года. Также хорват известен по «Саутгемптону», «Роме», «Торино», «Вероне», «Дженоа», «Кротоне» и «Мантове».