Известный испанский футболист Хуан Мата стал одним из совладельцев австралийского клуба «Мельбурн Виктори».

Хуан Мата globallookpress.com

«Прошедший сезон на поле принёс мне огромное удовольствие, и инвестиции в „Виктори“ в качестве акционера стали естественным следующим шагом. Я искренне верю в будущее австралийского футбола. С самого первого дня в „Мельбурн Виктори“ я почувствовал страсть этого клуба и потенциал лиги. Я хочу быть частью построения того, что ждёт нас впереди, — не просто на один сезон, а в долгосрочной перспективе», — цитирует слова Маты издание The Sun.

Прошлый сезон 38‑летний испанец отыграл за «Мельбурн Виктори», но пока не объявлял о завершении карьеры. Мата известен по выступлениям в составе сборной Испании, с которой стал чемпионом мира в 2010 году, а также за «Валенсию», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».