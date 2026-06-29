Итальянец Энцо Мареска дал первое интервью в качестве главного тренера «Манчестер Сити».

Энцо Мареска globallookpress.com

«Манчестер Сити» — это клуб, который я очень хорошо знаю. Возможность возглавить эту команду — это блестящий шанс для меня. Это невероятно хорошо организованный клуб. Всё, что они делают, инновационно, спланировано и целенаправленно. Для тренера это идеальная ситуация. Это обеспечивает стабильность, необходимую мне для эффективного выполнения работы.

Это мой третий приход в клуб. Я знаю этот клуб, знаю требования и ожидания. Уровень людей, которые здесь работают, делает это место особенным. И я хочу поблагодарить их за то, что они поверили в мои способности.

Я с нетерпением жду начала работы с игроками. Хочу, чтобы мы побеждали, играли в хороший футбол и наслаждались давлением, связанным с представлением «Манчестер Сити», — сказал итальянский специалист сайту «горожан».

46‑летний Мареска сегодня, 29 июня, официально был назначен новым главным тренером «Ман Сити». Последние 10 сезонов с командой работал Пеп Гвардиола. Несколько лет Мареска работал с ним в стане «горожан» в качестве ассистента, а потом ушёл на самостоятельную работу.