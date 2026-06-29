Нападающий сборной Германии Кай Хаверц поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Парагвая.

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Форвард отметил, что в немецкой команде царит уверенность в успешном результате. По словам Хаверца, хорошая атмосфера внутри коллектива поможет «бундестим» добиться поставленной цели.

«С командой Парагвая будет мой первый матч в плей-офф мундиаля. Мы все жаждем победы. Уверен в том, что игра сложится для нас хорошо», — заявил Хаверц Bayern&Germany.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Германия не выигрывала мундиаль с 2014 года.