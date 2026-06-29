Сборные Германии и Парагвая опубликовали стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026-го года.

Кай Хаверц — нападающий сборной Германии globallookpress.com

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Браун, Павлович, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц, Ундав.

Парагвай: Хиль, Касерес, Алонсо, Канале, Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Галарса, Энсисо, Авалос.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 29-го июня в 23:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

По итогам группового этапа сборная Германии заняла 1-е место (группа Е) с 6-ю очками в активе. Парагвай расположился на 3-й строчке с группе D (4 балла).