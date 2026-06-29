Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака заинтересован в переходе в «Челси» и лично продвигает возможную сделку.

Гранит Джака globallookpress.com

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб уже согласовал с 33-летним швейцарцем условия личного контракта. Теперь итог трансфера зависит от переговоров между «Челси» и «Сандерлендом».

Одной из причин желания Джаки сменить команду является возможность вновь поработать с Хаби Алонсо. Ранее полузащитник выступал под руководством испанского специалиста в «Байере»/

Летом 2025 года Джака покинул леверкузенский клуб и перебрался в АПЛ. Его действующее соглашение с «Сандерлендом» рассчитано до июня 2028 года.

В минувшем сезоне швейцарский хавбек провёл 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.