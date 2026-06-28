Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающих сборной Франции Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Французский специалист отметил, что оба футболиста обладают выдающимися качествами, однако отличаются по стилю игры и своему влиянию на команду.

По словам Зидана, Дембеле выделяется дисциплиной, трудолюбием и готовностью выполнять большой объем работы без мяча.

«Мбаппе и Дембеле — два совершенно разных игрока. Усман очень скромный, дисциплинированный, всегда прислушивается к тренеру и усердно действует в обороне», — заявил Зидан Motivaciones Futbol.

При этом экс-наставник «сливочных» подчеркнул, что Мбаппе способен в одиночку решить исход встречи благодаря своим индивидуальным качествам.

Сборная Франции уверенно прошла групповой этап ЧМ-2026, одержав три победы в трех матчах. В 1/16 финала команда Дидье Дешама встретится со Швецией.